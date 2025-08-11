Almanya, Gazze'deki Gazeteci Ölümlerini Kınadı - Son Dakika
Almanya, Gazze'deki Gazeteci Ölümlerini Kınadı

11.08.2025 15:43
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail'in öldürdüğü gazetecileri kınadı ve koruma çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcülerinden Josef Hinterseher, İsrail tarafından Gazze Şeridi'nde aralarında Al Jazeera televizyonunun 2 muhabirinin de bulunduğu Filistinli gazetecilerin öldürülmesini kınadı.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Hinterseher, İsrail ordusu tarafından Gazze'de öldürülen gazetecilere ilişkin soruyu yanıtlarken bu haberleri üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

İsrail ordusunun ileri sürdüğü gerekçeyi de gördüklerini belirten Hinterseher, "Öncelikle temel prensip olarak şunu ifade etmek istiyorum: Gazetecilerin öldürülmesini kınıyoruz. Savaşın başlamasından bu yana İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında 200'den fazla gazeteci öldürüldü. Bu kadar yüksek sayı kabul edilemez." dedi.

Hinterseher, Alman hükümeti açısından savaş ve çatışma gerçekliğinin gösterilmesinde kritik rol üstlenen gazetecilerin korunması gerektiğinin açık olduğunu, bu korumanın uluslararası düzeyde talep edildiğini kaydetti.

Alman hükümetinin bu konuda kendi somut bulgularının bulunmadığını ifade eden Hinterseher, İsrail'in, bir kişiye yönelik saldırıda neden 5 gazetecinin de öldüğünü açıklaması ve gazetecilerin koruma statüsünü kaldırma gerekçesini ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

Gazetecilerin öldürülmesinin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Hinterseher, "Mümkün olduğunca şeffaf ve anlaşılır bir açıklama yapma sırası şimdi İsrail tarafındadır." diyerek başka ek bilgi paylaşamayacağını söyledi.

Alman Gazeteciler Birliği'nden gazetecilerin öldürülmesine tepki

Öte yandan, Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Mika Beuster, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde gazetecilerin öldürülmesinin arka planının açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Beuster, Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana "katlanılamaz derecede yüksek sayıda gazetecinin öldürüldüğüne" işaret ederek, "Medya çalışanlarının silahlı çatışmalarda hayatını kaybetmesi yeterince korkunç. Doğrulanamayan iddialara dayanarak kasıtlı olarak hedef alınmaları ise kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

DJV Başkanı, İsrail'in bir gazetecinin Hamas ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialarının hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de yayıncı kuruluş tarafından reddedildiğini hatırlattı.

İsrail ordusunun, dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

