Almanya, Gazze'ye daha fazla insani yardımın girmesini öncelikli hale getirdi

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Alman hükümeti için "büyük siyasi önceliğin" Gazze'ye daha fazla insani yardımın girmesi olduğunu belirtti.

Wagner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardımların girişine izin vermediğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine bu açıklamaları not ettiklerini belirtti.

Bu açıklamaları değerlendirmek için de kendi ellerinde bilgi olmadığını ifade eden Wagner, "Bizim büyük siyasi önceliğimiz Gazze'ye daha fazla insani yardımın girmesidir ve Gazze Şeridi'ndeki insanlara bunun sağlanmasıdır." dedi.

Wagner, "zaten çok az olan insani yardımların daha da azalacağı izlenimi yaratan her haberin kötü haber olduğunu" kaydederek, Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım girmesi için yoğun şekilde çaba sarf ettiklerini savundu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insani felakete yol açtığı Gazze'nin kuzeyine UNRWA'nın gıda yardım konvoylarının girmesine izin vermeyeceğini bildirdiğini aktarmıştı.