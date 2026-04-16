Almanya Hürmüz Boğazı'na Askeri Görev Gönderebilir

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Hürmüz Boğazı'na mayın temizleme gemileri ve uçak göndereceğini duyurdu.

Almanya'nın Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefer güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bölgeye mayın temizleme gemileri, bir eskort gemisi ve hava keşif araçları göndereceği ileri sürüldü.

Alman Haber Ajansının (DPA) hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Almanya, İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmaların sona ermesi ve belirli koşulların yerine getirilmesi halinde bölgeye mayın temizleme gemileri, bir eskort gemisi ve hava keşif araçları gönderecek.

Fransa'da yarın yapılacak Hürmüz Boğazı Konferansı'na katılacak Başbakan Friedrich Merz'in, bölgeye mayın temizleme gemileri, bir eskort gemisi ve hava keşif araçları gönderebileceklerini ileteceği ifade edildi.

Ayrıca haberde, Almanya'nın bunu gerçekleştirebilmesi için ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sonlandırılması ve uluslararası hukuki güvence istediği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından düzenlenen konferans yarın Paris'te yapılacak.

Konferansa Merz'in yanı sıra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de katılması bekleniyor.

Alman ordusunun, şu anda 8 mayın temizleme gemisinin bulunduğu ancak bunlardan kaç tanesinin bölgeye gönderileceğinin henüz belli olmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 18:57:38. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.