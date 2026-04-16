Almanya Hürmüz Boğazı'na Askeri Görev Gönderebilir

Almanya'nın Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefer güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bölgeye mayın temizleme gemileri, bir eskort gemisi ve hava keşif araçları göndereceği ileri sürüldü.

Alman Haber Ajansının (DPA) hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Almanya, İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmaların sona ermesi ve belirli koşulların yerine getirilmesi halinde bölgeye mayın temizleme gemileri, bir eskort gemisi ve hava keşif araçları gönderecek.

Fransa'da yarın yapılacak Hürmüz Boğazı Konferansı'na katılacak Başbakan Friedrich Merz'in, bölgeye mayın temizleme gemileri, bir eskort gemisi ve hava keşif araçları gönderebileceklerini ileteceği ifade edildi.

Ayrıca haberde, Almanya'nın bunu gerçekleştirebilmesi için ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sonlandırılması ve uluslararası hukuki güvence istediği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından düzenlenen konferans yarın Paris'te yapılacak.

Konferansa Merz'in yanı sıra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de katılması bekleniyor.

Alman ordusunun, şu anda 8 mayın temizleme gemisinin bulunduğu ancak bunlardan kaç tanesinin bölgeye gönderileceğinin henüz belli olmadığı aktarıldı.