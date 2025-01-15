Almanya İHA'lara Karşı Ordusuna Yetki Verdi

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Almanya'da Bakanlar Kurulu, Alman ordusuna kritik altyapıyı tehdit eden şüpheli insansız hava araçlarını (İHA) düşürme yetkisi verecek yasa tasarını kabul etti.

Yasa tasarısını hazırlayan Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen yasa tasarısıyla Alman ordusuna ciddi bir durumda İHA'ları düşürme yetkisi verileceği belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, casusluk ve sabotaj aracı olarak İHA'ların özellikle ülkenin kritik altyapısı için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini ifade etti.

Faeser, polis teşkilatının İHA'ları tespit etme ve bunlara karşı savunma kabiliyetlerini sürekli olarak geliştirildiğini ancak özellikle Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana polis ve mevcut teknolojileri için giderek artan bir zorluk teşkil eden İHA'ların daha fazla kullanıldığını gördüklerini belirtti.

"Bu nedenle, Hava Güvenliği Yasası'nda, Alman ordusuna, ciddi tehditler durumunda müdahale etmesine izin ve son çare olarak korsan uçan insansız hava araçlarını vurmak için de yetkiyi vermemiz gerekiyor." diyen Faeser, bunun kritik altyapının korunmasını arttıracağını ve mevcut tehditlere karşı kararlı bir duruş sergilendiğini göstereceğini kaydetti.

Yasa tasarısıyla polis imkanlarının yetersiz kaldığı ve destek talep edildiği durumlarda Alman ordusuna İHA'lara karşı "güç kullanma" yetkisi verilmesi öngörülüyor.

Tasarının yasalaşması durumunda, insan hayatının tehlikede olması ya da önemli enerji veya telekomünikasyon tesisleri gibi kritik altyapıya yönelik tehdit bulunması halinde İHA'ların düşürülmesine izin verilecek.

Tasarının yasalaşması için Federal Meclis'ten de geçmesi gerekiyor ancak yasa tasarısının, meclisten geçip geçmeyeceği henüz belli değil.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan hükümetin kasımda dağılmasının ardından mevcut SPD-Yeşiller azınlık koalisyonunun mecliste çoğunluğu bulunmuyor. Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise tasarıya olumlu bakmıyor.