Almanya İHA'lara Karşı Ordusuna Yetki Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya İHA'lara Karşı Ordusuna Yetki Verdi

Almanya, ordusuna kritik altyapıya tehdit oluşturan İHA'ları düşürme yetkisi veren tasarıyı kabul etti.

15.01.2025 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Bakanlar Kurulu, Alman ordusuna kritik altyapıyı tehdit eden şüpheli insansız hava araçlarını (İHA) düşürme yetkisi verecek yasa tasarını kabul etti.

Yasa tasarısını hazırlayan Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen yasa tasarısıyla Alman ordusuna ciddi bir durumda İHA'ları düşürme yetkisi verileceği belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, casusluk ve sabotaj aracı olarak İHA'ların özellikle ülkenin kritik altyapısı için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini ifade etti.

Faeser, polis teşkilatının İHA'ları tespit etme ve bunlara karşı savunma kabiliyetlerini sürekli olarak geliştirildiğini ancak özellikle Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana polis ve mevcut teknolojileri için giderek artan bir zorluk teşkil eden İHA'ların daha fazla kullanıldığını gördüklerini belirtti.

"Bu nedenle, Hava Güvenliği Yasası'nda, Alman ordusuna, ciddi tehditler durumunda müdahale etmesine izin ve son çare olarak korsan uçan insansız hava araçlarını vurmak için de yetkiyi vermemiz gerekiyor." diyen Faeser, bunun kritik altyapının korunmasını arttıracağını ve mevcut tehditlere karşı kararlı bir duruş sergilendiğini göstereceğini kaydetti.

Yasa tasarısıyla polis imkanlarının yetersiz kaldığı ve destek talep edildiği durumlarda Alman ordusuna İHA'lara karşı "güç kullanma" yetkisi verilmesi öngörülüyor.

Tasarının yasalaşması durumunda, insan hayatının tehlikede olması ya da önemli enerji veya telekomünikasyon tesisleri gibi kritik altyapıya yönelik tehdit bulunması halinde İHA'ların düşürülmesine izin verilecek.

Tasarının yasalaşması için Federal Meclis'ten de geçmesi gerekiyor ancak yasa tasarısının, meclisten geçip geçmeyeceği henüz belli değil.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan hükümetin kasımda dağılmasının ardından mevcut SPD-Yeşiller azınlık koalisyonunun mecliste çoğunluğu bulunmuyor. Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise tasarıya olumlu bakmıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanı, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya İHA'lara Karşı Ordusuna Yetki Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:38 Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:07:29. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya İHA'lara Karşı Ordusuna Yetki Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.