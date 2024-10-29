Almanya, İran'a Tepki Gösterdi

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran-Alman vatandaşı Cemşid Şarmehd'in idam edilmesine tepki olarak, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere Berlin'e çağırdığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un İran'ın İran-Alman vatandaşı Şarmehd'i idam etmesine tepki olarak Tahran'daki büyükelçisini istişareler için geri çağırdığı ifade edildi.

Tahran'daki büyükelçinin Şarmehd'in öldürülmesini en güçlü şekilde protesto etmek için İran Dışişleri Bakanlığına diplomatik girişimde bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda ayrıca Şarmehd'in İran rejimi tarafından öldürüldüğüne işaret edilerek, "İran rejiminin eylemlerine karşı güçlü protestomuzu ilettik ve daha ileri adımlar atma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şiraz'daki terör saldırısı ve sabotaj eylemleriyle suçlandı

"Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığını" ifade etmişti.

Şarmehd, 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.

İran'a Şarmehd hakkında verilen idam kararının geri alınması çağrısında bulunan Almanya, 22 Şubat'ta İran'ın Berlin Büyükelçiliğindeki 2 çalışanı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.