Almanya, Eygi'nin Ölümünü Kınadı - Son Dakika
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Almanya, Eygi'nin Ölümünü Kınadı

Almanya, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesi olayının aydınlatılması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, İsrail ordusu ve hükümetini sorumlu tuttu ve İsrail Başbakanı'nın Batı Şeria'yı İsrail devletine bağlı gösteren haritayı eleştirdi. Alman hükümeti, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümün çıkış yolu olduğunu vurguladı.

09.09.2024 14:48
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Almanya, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, aydınlatılması gereken korkunç bir olaydır. Bundan İsrail ordusu ve hükümeti sorumludur." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı İsrail devletine bağlı gösteren haritayı kullanmasını da eleştiren Wagner, "Basın toplantısında İsrail Başbakanı'nın arkasında gördüğümüz harita kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Wagner, Alman hükümeti için İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümün çıkış yolu olduğunu vurguladı.

İsrail askerleri tarafından öldürülen sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu.

İsrail askerleri, 6 Eylül'de, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının genişletilmesine karşı düzenlenen barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu. Ölümü yerel ve uluslararası toplumda öfke ve hesap sorma taleplerine yol açtı.

Antalya'da 1998'de doğan Eygi, bir yaşından küçükken ailesiyle Seattle şehrine taşınmıştı.

Kaynak: AA

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