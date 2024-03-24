Almanya, İsrail'in Batı Şeria'da arazi el koyma kararını kınadı

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Almanya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye el koyma kararına tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Filistin topraklarında 8 bin dönümden fazla araziye 'devlet arazisi' olarak el konulacağını açıklayan İsrail'i şiddetle kınıyoruz. Bu, 30 yılı aşkın süredir yapılan en büyük el koyma olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yerleşim yeri inşasının uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, bu tür eylemlerin gerilimin daha da artmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye "devlet arazisi" olduğu iddiasıyla el koyduğu bildirilmişti.

El konulan arazinin, yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanabileceği ifade edilmişti.