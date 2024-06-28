Almanya, İsrail'in Batı Şeria'daki kaçak yerleşim birimlerinin yasallaştırılmasını kınadı - Son Dakika
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Almanya, İsrail'in Batı Şeria'daki kaçak yerleşim birimlerinin yasallaştırılmasını kınadı

Almanya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını sert bir şekilde kınadı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrail'in yerleşim birimlerinin yasallaştırılmasını ve yeni yerleşim yerlerine izin vermesini net ve açık bir şekilde kınadıklarını belirtti. Fischer, bu kararların bölge halkının huzur ve güvenliğini tehlikeye attığını ve İsrail hükümetini geri adım atmaya çağırdıklarını ifade etti.

28.06.2024 17:51
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Almanya, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamasını sert bir şekilde kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşim yerleri inşa etme politikasının uluslararası hukukun ciddi ihlali olduğunu ve iki devletli çözüm bulma çabalarını baltaladığını belirtti.

Fischer, Almanya'nın İsrail hükümetinin yerleşim birimlerinin yasallaştırmasını ve yeni yerleşim yerlerine izin vermesini net ve açık bir şekilde kınadığını ifade etti.

Yerleşim yerlerinin genişlemesinin bölge halkının huzur ve güvenliğini tehlikeye attığını kaydeden Fischer, "Bu nedenle İsrail hükümetini bu kararları geri almaya çağırıyoruz." dedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Batı Şeria'nın B bölgesinde bulunan 5 kaçak yerleşim birimi için yasallaştırma onayının, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine yapıldığı belirtildi.

Kaçak yerleşimler İsrail kanunlarına göre de yasa dışı

Kaçak yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapılarla inşa ediliyor.

Batı Şeria'daki uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak bu gecekondu yerleşimler, İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Gecekondu yerleşim birimlerindeki İsrailliler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralardaki İsraillilere koruma sağlıyor.???????

Kaynak: AA

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