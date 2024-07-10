Almanya, İsrail'in Gazze'deki okulları bombalamasını kınadı

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki okulları bombalamasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'deki okullara sığınan insanların öldürülmesi kabul edilemez. Siviller, özellikle de çocuklar cephe önünde bırakılmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'e okullara yönelik saldırıları durdurulması çağrısında bulunularak, bombalamalar hakkında bir an önce soruşturma başlatılması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki okullarının üçte ikisinin hedef alındığını duyurmuştu.

Gazze'de UNRWA'ya ait 183 okul bulunuyordu.

İsrail'in 4 okula düzenlediği saldırılarda en az 50 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle, yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de 1,9 milyondan fazla Filistinli yerinden oldu.

Bu Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail'in göçe zorlaması nedeniyle defalarca yerinden edildi. Filistinlilerin bir kısmı ise bölgelerini terk etmemek için çevredeki okullara sığınıyor.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, sık sık yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları ve kampları da vuruyor.