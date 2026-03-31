Almanya, İsrail'in İdam Yasasını Kınıyor

Almanya'nın İsrail'de Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasını" büyük endişeyle izlediği ve "üzüntüyle karşıladığı" ve onaylayamadığı bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius yaptığı yazılı açıklamada kararı üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "İdam cezasının reddi Alman siyasetinin temel bir ilkesidir. Hükümet ayrıca, böyle bir yasanın muhtemelen sadece Filistin topraklarındaki Filistinlilere uygulanacağından endişe duymaktadır." ifadelerine yer verildi.

İsrail Meclisi, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.