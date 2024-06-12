Almanya, İsrail protestosuna destek veren akademisyenlere yönelik inceleme başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya, İsrail protestosuna destek veren akademisyenlere yönelik inceleme başlattı

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden öğrencilere destek veren akademisyenlere yönelik finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için inceleme başlattı. Akademisyenlere gönderilen elektronik postada, Filistin destekçisi öğrencilere neden destek verdiklerinin sorgulandığı ve savunma istendiği belirtildi. Bu durum, ifade özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirildi ve tepkilere neden oldu. Bakanlık, açık mektubun ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu kabul etse de soruşturmanın akıbeti belirsizliğini koruyor.

12.06.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenlere ödenen finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için inceleme başlattığı bildirildi.

Almanya'da çok sayıda öğretim üyesi, 7 Mayıs'ta Berlin'deki Hür Üniversitesinde Filistin'e destek eylemi yapan öğrencilerin polis şiddetine maruz kalmalarına tepki gösteren açık mektuba imza atmıştı.

Kuzey Almanya Radyo Televizyonunun haberine göre, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan açık mektubu imzalayan akademisyenlere yönelik inceleme başlattı.

Bakanlık, akademisyenlere verilen fonların kesilip kesilmeyeceğini araştıracak.

Akademisyenlere gönderilen elektronik postada, Filistin destekçisi öğrencilere neden destek verdiklerinin sorgulandığı ve savunma istendiği belirtildi.

Emekli anayasa ve idare hukuku profesörü Clemens Arzt, Bakanlığın talebinin "ifade özgürlüğüne müdahale girişimi" olduğunu vurgulayarak, "Finansal desteğin geri çekilmesi gibi sonuçlara yol açabilecek bu durum, akademik özgürlüğe yönelik bir müdahale olacaktır." ifadesini kullandı.

Tepkiler üzerine Bakanlık, akademisyenlerin öğrencilere destek mesajının ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini kabul etse de soruşturmanın akıbeti belirsizliğini koruyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, açık mektubun anayasada korunan ifade özgürlüğü kapsamında olduğu ve bu nedenle mektupla ilgili başka bir sonuç çıkarılmadığı belirtilerek, "Böylelikle daha fazla spekülasyon yapılması gereksizdir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için başlatılan incelemenin resmen sonlandırıldığına dair bir bilgiye yer verilmedi.

Öğretim üyelerinin açık mektubu

Başkent Berlin'deki Hür Üniversitesinde 7 Mayıs'ta yaklaşık 150 öğrenci Filistin'e destek vermek ve Almanya'da Filistin destekçilerine yönelik baskıyı protesto etmek için üniversitenin iç bahçesinde çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturmuştu. Polis gösteriye müdahale ederek kampı boşaltmış ve çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Bu gelişmeler üzerine ülkenin çeşitli üniversitelerinde görev yapan çok sayıdaki öğretim üyesi, Filistin ile dayanışma gösterilerinde bulunan öğrencilere destek veren ve öğrencilerin polis şiddetine maruz bırakılmamasını isteyen açık mektubu imzalamıştı.

İnternet üzerinden yayımlanan mektupta, "Kamptaki somut taleplere katılıp katılmadığımızdan bağımsız olarak öğrencilerimizin yanında duruyor ve onların barışçıl protesto hakkını savunuyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu protestoların üniversiteye ait alanlarda da yapılabileceğine, toplanma ve ifade özgürlüğünün, özellikle üniversitelerde de korunması gereken temel demokratik hak olduğuna işaret edilen mektupta, öğrencilerin korunması ve polis şiddetine maruz bırakılmaması gerektiği belirtilmişti.

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger, öğretim üyelerinin açık mektubunu eleştirmişti.

Kaynak: AA

Filistin, İnceleme, Almanya, İsrail, Gazze, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, İsrail protestosuna destek veren akademisyenlere yönelik inceleme başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
17:47 Kuveyt’te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49’a yükseldi Kuveyt'te 6 katlı binada çıkan yangında can kaybı 49'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 20:50:07. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya, İsrail protestosuna destek veren akademisyenlere yönelik inceleme başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement