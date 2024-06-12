Almanya, İsrail protestosuna destek veren akademisyenlere yönelik inceleme başlattı

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Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenlere ödenen finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için inceleme başlattığı bildirildi.

Almanya'da çok sayıda öğretim üyesi, 7 Mayıs'ta Berlin'deki Hür Üniversitesinde Filistin'e destek eylemi yapan öğrencilerin polis şiddetine maruz kalmalarına tepki gösteren açık mektuba imza atmıştı.

Kuzey Almanya Radyo Televizyonunun haberine göre, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan açık mektubu imzalayan akademisyenlere yönelik inceleme başlattı.

Bakanlık, akademisyenlere verilen fonların kesilip kesilmeyeceğini araştıracak.

Akademisyenlere gönderilen elektronik postada, Filistin destekçisi öğrencilere neden destek verdiklerinin sorgulandığı ve savunma istendiği belirtildi.

Emekli anayasa ve idare hukuku profesörü Clemens Arzt, Bakanlığın talebinin "ifade özgürlüğüne müdahale girişimi" olduğunu vurgulayarak, "Finansal desteğin geri çekilmesi gibi sonuçlara yol açabilecek bu durum, akademik özgürlüğe yönelik bir müdahale olacaktır." ifadesini kullandı.

Tepkiler üzerine Bakanlık, akademisyenlerin öğrencilere destek mesajının ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini kabul etse de soruşturmanın akıbeti belirsizliğini koruyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, açık mektubun anayasada korunan ifade özgürlüğü kapsamında olduğu ve bu nedenle mektupla ilgili başka bir sonuç çıkarılmadığı belirtilerek, "Böylelikle daha fazla spekülasyon yapılması gereksizdir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, finansal desteğin kesilip kesilmeyeceğini araştırmak için başlatılan incelemenin resmen sonlandırıldığına dair bir bilgiye yer verilmedi.

Öğretim üyelerinin açık mektubu

Başkent Berlin'deki Hür Üniversitesinde 7 Mayıs'ta yaklaşık 150 öğrenci Filistin'e destek vermek ve Almanya'da Filistin destekçilerine yönelik baskıyı protesto etmek için üniversitenin iç bahçesinde çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturmuştu. Polis gösteriye müdahale ederek kampı boşaltmış ve çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Bu gelişmeler üzerine ülkenin çeşitli üniversitelerinde görev yapan çok sayıdaki öğretim üyesi, Filistin ile dayanışma gösterilerinde bulunan öğrencilere destek veren ve öğrencilerin polis şiddetine maruz bırakılmamasını isteyen açık mektubu imzalamıştı.

İnternet üzerinden yayımlanan mektupta, "Kamptaki somut taleplere katılıp katılmadığımızdan bağımsız olarak öğrencilerimizin yanında duruyor ve onların barışçıl protesto hakkını savunuyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu protestoların üniversiteye ait alanlarda da yapılabileceğine, toplanma ve ifade özgürlüğünün, özellikle üniversitelerde de korunması gereken temel demokratik hak olduğuna işaret edilen mektupta, öğrencilerin korunması ve polis şiddetine maruz bırakılmaması gerektiği belirtilmişti.

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger, öğretim üyelerinin açık mektubunu eleştirmişti.