Almanya, PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna düzenlediği saldırıyı kınadı

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Almanya, terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, "Hannover'deki Türk Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Şiddet nereden gelirse gelsin, toplumumuzda yeri yoktur ve bu, elbette özellikle özel koruma altında olanlar için de geçerlidir." dedi.

Wagner, AA muhabirinin sorusu üzerine, bu konuda Türk tarafıyla temas halinde olduklarını belirterek "Faillerin bir an evvel tespit edilip cezai olarak sorumlu tutulmalarını ümit ediyoruz. Soruşturma halen devam etmektedir. Bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Olayın bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Sözcü Yardımcısı Cornelius Funke de güvenlik makamlarının bu olayı yakından takip ettiğini ifade ederek "Güvenlik makamları, ülkemizdeki tüm kurumlara ve tüm gruplara yönelik şiddet içeren saldırıları önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." diye konuştu.

Hannover'de dün gece terör örgütüne destek yürüyüşü düzenleyen PKK yandaşları, sonrasında Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna gelerek binanın camlarını sert cisimlerle kırmaya çalışmıştı. Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra kaçmıştı.