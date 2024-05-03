Almanya, Rusya'yı SPD'ye yapılan siber saldırıdan sorumlu tutuyor - Son Dakika
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Almanya, Rusya'yı SPD'ye yapılan siber saldırıdan sorumlu tutuyor

Almanya, Rusya\'yı SPD\'ye yapılan siber saldırıdan sorumlu tutuyor

Alman hükümeti, 2023 başında SPD'ye yapılan siber saldırıyı Rusya'nın sorumluluğunda olduğunu belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yapılan soruşturmanın sonucunda saldırının Rus istihbarat servisi GRU tarafından kontrol edilen APT28 grubu tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Baerbock, bu durumun kabul edilemez olduğunu ve sonuçsuz kalmayacağını vurguladı.

03.05.2024 12:46  Güncelleme: 12:49
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Alman hükümeti, iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) karşı 2023'in başında yapılan siber saldırıda Rusya'yı sorumlu gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avustralya ziyareti kapsamında Adelaide kentinde yaptığı açıklamada, SPD'ye yönelik yapılan siber saldırıya ilişkin Alman hükümetinin Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde yaptığı soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Baerbock, "Rus devlet hackerlerinin Almanya'ya siber alanda saldırdığını" ifade ederek, "Geçen yılki bu saldırıyı artık net şekilde Rus istihbarat servisi GRU tarafından kontrol edilen APT28 grubuna bağlayabiliyoruz." dedi.

Bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Baerbock, "Bu sonuçsuz kalmayacak." ifadesini kullandı.

SPD, parti yönetiminin elektronik posta hesaplarının Ocak 2023'te siber saldırının hedefi olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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