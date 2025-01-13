Almanya, Ukrayna'ya Obüs Teslimatı Yaptı - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'ya Obüs Teslimatı Yaptı

Almanya, Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmak için RCH 155 obüslerinin ilk ünitesini teslim etti.

13.01.2025 19:17
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Almanya, Kiev'in Rusya'ya karşı savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Ukrayna için üretilen gelişmiş obüslerin ilk ünitesini teslim etti.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın Kassel kentinde düzenlenen teslim töreninde, Ukrayna'nın yeni uzaktan kumandalı RCH 155 tipi obüslerini almaya başladığını belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş dördüncü yılına girmek üzereyken bugün çok güçlü bir mesaj gönderiyoruz. Mesajımız, Ukrayna'nın bize güvenebileceğidir. Almanya, Avrupa'daki sorumluluklarını yerine getirmeye hazırdır." dedi.

Alman Bakan, son dönemde Almanya'da 420'den fazla Ukraynalı askerin eğitim aldığını ifade etti.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Oleksii Makeiev de Ukrayna'nın acil savunma ihtiyaçlarının altını çizerek teslimattan ötürü teşekkür etti.

Makeiev, "Bir gün müzakere masasına oturduğumuzda, güçlü Alman silahlarıyla korunmak ve Almanya'nın yanımızda olduğunu bilmek iyi olacak." diye konuştu.

Bugünkü teslimatın ardından diğer 6 ünitenin de bu yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Alman savunma sanayi firması KNDS, Ukrayna için toplam 54 adet uzaktan kumandalı, tekerlekli RCH 155 obüs ünitesi tedarik edecek.

Almanya, toplamda 28 milyar avroya ulaşan yardımlarıyla ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci askeri destekçisi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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