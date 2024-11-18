Almanya, Ukrayna'ya Uzun Menzilli Füze Tedarik Etmeyecek - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'ya Uzun Menzilli Füze Tedarik Etmeyecek

Almanya, Ukrayna\'ya Uzun Menzilli Füze Tedarik Etmeyecek

Almanya Savunma Bakanı, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermeyeceklerini açıkladı.

18.11.2024 18:29
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(ANKARA) - ABD'nin Ukrayna'ya Rusya topraklarında uzun menzilli füzeler kullanma onaylaması haberlerine rağmen, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Alman Hükümetinin, Ukrayna'ya uzun menzilli kruz füze tedarik etme niyetinde olmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya ABD tarafından tedarik edilen Kara Taktik Uzun Menzilli füzeleri, Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiğine ilişkin haberlerin ardından, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Alman Hükümetinin, Ukrayna'ya uzun menzilli kruz füze tedarik etme niyetinde olmadığını açıkladı.

Pistorius, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kiev'e Alman menşeli Taurus hava füzesi göndermeyi yasaklayan kararını iptal edip etmeyeceğine ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine " Washington'ın kararı şu an için değerlendirmemizde bir değişikliğe yol açmadı"dedi. Bavyera'da bir helikopter fabrikasını ziyaret ederken konuşan Pistorius, karar değiştirmek için bir neden bulunmadığını söyledi. Pistorius Alman ordusunun bunun yerine, yapay zeka destekli pilotaj kullanan 4 bin drone sağlamayı planladığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya ABD tarafından tedarik edilen Kara Taktik Uzun Menzilli füzeleri, Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiğine ilişkin haberler pazar gecesinden bu yana gündemde. Moskova, böyle uzun menzilli füzelerle Rusya topraklarını hedef alacak bir saldırının doğrudan bir NATO-Rusya savaşına yol açacağı uyarısında bulundu. ABD, İngiltere ve Fransa, Ukrayna'ya daha önce uzun menzilli silahlar sağlamış ancak Almanya bunu reddetmişti. Kiev uzun menzilli füzeleri daha önce, Rusya'nın üzerinde hak iddia ettiği, özerk bir statüleri bulunan Ukrayna toprağı olarak kabul edilen Kırım, Donetsk ve Lugansk bölgelerine yapılan saldırılarda kullanmıştı.

The New York Times, ABD yönetiminden kaynaklara dayanarak Biden'ın Ukrayna'ya ATACMS taktiksel balistik füzeleriyle Rusya topraklarına saldırma izni verdiğini bildirmişti. Fransa merkezli Le Figaro'nun ise Fransa ve İngiltere'nin SCALP ve Storm Shadow taktiksel füzelerinin Kiev tarafından Rusya'da kullanınımına onay verdiğini öne sürdü. Haberlere ilişkin Washington, Paris veya Londra tarafından açık bir teyit gelmedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Almanya, Ukrayna'ya Uzun Menzilli Füze Tedarik Etmeyecek - Son Dakika

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