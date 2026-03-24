Almanya ve İspanya'da Casusluk Gözaltıları

Almanya ve İspanya'da, Rusya için casusluk yaptıkları iddiasıyla Romanya vatandaşı Alla S. ile Ukrayna vatandaşı Sergey N'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya Federal Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alla S'nin Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Rheine kentinde, Sergey N'nin ise Elda kentinde gözaltına alındığı ve aynı zamanda konutlarında arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin "yabancı bir istihbarat servisi için çalışmakla" suçlandığı ifade edildi.

Sergey N'nin Aralık 2025'ten itibaren Rus istihbarat servisinin talimatıyla Almanya'da Ukrayna'ya insansız hava araçları ve ilgili parçalar tedarik eden bir kişiye yönelik casusluk yaptığı belirtilen açıklamada, şüphelinin bu kapsamda söz konusu kişi hakkında internet üzerinden bilgi topladığı ve iş yerinde video kayıtları yaptığı iddia edildi.

Ukraynalı şüphelinin İspanya'ya taşınmasının ardından bu görevi Mart 2026'dan sonra Alla S'nin üstlendiği ileri sürülen açıklamada, Alla S'nin hedefteki kişinin ikamet ettiği adrese giderek cep telefonuyla görüntü aldığı savuldu.

Söz konusu keşif faaliyetlerinin hedefteki kişiye yönelik yürütülebilecek diğer istihbarat operasyonlarının hazırlığı amacıyla yapıldığının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, Alla S'nin yarın, Sergey N'nin ise İspanya'dan iade edilmesinin ardından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.