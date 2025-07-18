Almanya ve Romanya'dan Eylem Planı

Almanya ve Romanya güvenlik ve ekonomik alanda işbirliğini derinleştirmek için bir "eylem planına" imza attı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz başkent Berlin'de Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merz, iki ülke arasındaki ilişkilerin "mükemmel" olduğunu ve bu ilişkilerin gelecekte daha iyi olması için çalışacaklarını belirtti.

Bu konuda çalışmaların somut olarak başladığını aktaran Merz, iki ülkeyi güvenlik ve ekonomik olarak daha yakınlaştıracak ortak bir eylem planının imzalandığını duyurdu.

Merz, bu eylem planında öncelikle savunma politikaları alanındaki işbirliğini genişletme ve güçlendirmenin öngörüldüğünü ifade ederek, ayrıca karşılıklı olarak yatırımları teşvik edeceklerini ve eğitim, kültür ve medya alanındaki işbirliklerini yoğunlaştıracaklarını anlattı.

Ukrayna'nın AB üyeliği konusu

Başbakan Merz, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) hızlı bir şekilde üye olamayacağına işaret ederek "Ukrayna için katılım süreci başladı. Ancak hepimiz, (Ukrayna'nın) AB'ye adım adım bir yaklaştırma (süreci) olacağını hepimiz biliyoruz. Ukrayna saldırı altında ve savaş halinde olduğu sürece AB'ye katılımı elbette pek mümkün olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Ancak Ukrayna'yı AB'ye mümkün olduğunca yaklaştırmak istediklerini vurgulayan Merz, önceliğin savaşın sona ermesi olduğunu, ardından Ukrayna'nın yeniden inşası üzerinde konuşulacağını daha sonra da Ukrayna'nın sonunda AB'ye üye olacağı bir sürecin olacağını ancak bunun uzun yıllar alacağını kaydetti.

Moldova'ya ilişkin Almanya ve Romanya'nın yakın diyalog içinde olduğunu ve "Moldova Platformunu" birlikte hayata geçirdiklerini söyleyen Merz, "Özellikle de bu önemli aylarda birlikte Moldova'nın Rusya tarafından istikrarsızlaştırılmasının önlenmesine yardımcı oluyoruz. Moldova'yı AB'ye yakınlaştırmak için birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.