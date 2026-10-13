Almanya ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki havalimanı saldırısını kınadı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefon görüşmesi yaptı.

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı yazılı açıklamada, Merz ile Bin Selman'ın telefon görüşmesinde, Husilerin,??????? Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırıları başta olmak üzere, Orta Doğu'daki durum ve bunun Almanya'daki enerji fiyatları üzerindeki etkilerini ele aldı.

"Şansölye Merz, İran'ın desteklediği Husilerin terörist saldırılarını en şiddetli şekilde kınadı." ifadesi kullanılan açıklamada, Merz ve Bin Selman'ın saldırıların derhal sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İran ve Husiler tarafından Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında uygulanan deniz ablukasının derhal sona ermesi gerektiği belirtilerek, "İran artık ciddi şekilde müzakere etmeli ve bölgenin istikrarını bozmayı bırakmalı. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak ve hiçbir kısıtlama olmadan açmalı ve askeri (amaçlı) nükleer programını sonlandırmalı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Merz ve Bin Selman'ın ihtilafın sona erdirilmesine ve enerji fiyatlarının nasıl istikrarlı hale getirilebileceğine ilişkin olanaklar konusunda istişarede bulunduğu kaydedildi.