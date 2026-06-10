Almanya Yaptırımlara Karşı Temkinli - Son Dakika
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Almanya Yaptırımlara Karşı Temkinli

10.06.2026 18:25
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Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, İsraillilere yönelik ek yaptırımların şu an için gerekli olmadığını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ve hükümet yetkililerine yönelik ilave yaptırımların "şu aşamada gerekli olmadığını" söyledi.

Wadephul, Almanya'nın başkenti Berlin'de Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda bir gazeteci, birçok Batılı ülkenin dün Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli işgalcilere ve hükümet yetkililerine yönelik yaptırımları sertleştirdiğini hatırlatarak, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının da bu konuyu pazartesi günü ele alıp almayacağını ve Alman hükümetinin Yahudi yerleşimciler ile İsrailli hükümet yetkililerine yönelik yaptırımları değerlendirip değerlendirmediğini sordu.

Wadephul, uluslararası hukuk konusunda net tutuma sahip olduklarını savunarak, "İsrail hükümetine, bu yasa dışı yerleşim politikasının bu şekilde sürdürülmemesi gerektiğini ve özellikle E1 gibi projelerin Oslo Süreci'nin tamamını ihlal edeceğini düşündüğümüzü açıkça belirttik." ifadelerini kullandı.

Bu konuya dikkat çekmeye devam ettiklerini belirten Wadephul, "Alman hükümeti, şu an sesimizin İsrail'de duyulduğu ve başka önlemlerin şu anda gerekli olmadığı görüşünde." dedi.

Wadephul, yaptırımların bir kısmını geçmişte yerleşimci örgütlere karşı uyguladıklarını ve bunun yeni bir durum olmadığını savunarak, söz konusu yaptırımların AB düzeyinde kararlaştırıldığını söyledi.

Konunun gelecek hafta yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündemine gelip gelmeyeceğinden emin olmadığını ifade eden Wadephul, ancak gündeme gelmesi halinde meseleyi Avrupalı ortaklarıyla birlikte değerlendireceklerini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından dün yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri kastederek, "İngiliz, Kanadalı, Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve Norveçli ortaklarımızla beraber, Batı Şeria'da sömürgeciliğin ve şiddetin yoğunlaşmasından sorumlu olanlara karşı bugün yeni yaptırım kararları alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Barrot, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan kurumların 4 sorumlusu ile bu toprakları gasbeden şiddet yanlısı 21 İsraillinin Fransa'ya girişinin yasaklandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Yaptırımlara Karşı Temkinli - Son Dakika

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