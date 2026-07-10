Alp Khan: Türk Kültürünü Dijitalde Yaşatan Oyun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alp Khan: Türk Kültürünü Dijitalde Yaşatan Oyun

Alp Khan: Türk Kültürünü Dijitalde Yaşatan Oyun
10.07.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Zekeriya Fatih İneç'in geliştirdiği 'Alp Khan', Türk tarihi ve kültürünü dijital ortamda sunuyor.

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Fatih İneç, Türk tarihi ve kültürünü dijital ortamda gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen yapay zeka destekli metaverse oyunu 'Alp Khan'ı geliştirdi. Doç. Dr. İneç, "Alp Khan yalnızca bir oyun değil, Türk soylu halkların ortak kültürel hafızasını dijital çağın imkanlarıyla yeniden canlandırmayı hedefleyen büyük ölçekli bir medeniyet projesidir" dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Fatih İneç, yeni bir oyun geliştirdi. Yerli, yapay zeka destekli 'Alp Khan' isimli metaverse oyunu, Türk dünyasının ortak tarihini, kültürünü ve mitolojisini dijital platforma taşımayı amaçlıyor. Tarayıcı üzerinden çalışan oyun, indirme gerektirmeden kullanıcıların üç boyutlu sanal ortamda tarihi karakterlerle etkileşim kurmasına olanak sağlıyor.

GÜZEL VE EĞLENCELİ

Oyunu test eden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Şilan Demirbilek, çok eğlenceli bulduğunu belirterek, "Hocamızın geliştirdiği oyunu oynadım. Gerçekten çok güzel ve eğlenceliydi. Zaten derste de kendisi bunu bize gösteriyordu. Tüm Türk dünyasının bu oyunu oynamasını tavsiye ederim" dedi.

'KÜLTÜREL ÖĞELERİMİZİ DİJİTALLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Amacının Türk kültürünün dijital ortamda korunması ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu belirten Doç. Dr. İneç, "Çalışma alanım Türk kültürünün aktarımında dijital entegrasyondur. Özellikle unutulan kültürel ögelerimizin dijitalleştirilerek popüler hale getirilmesi ve çocuklarımıza aktarılması üzerine çalışmalar yürütüyorum. Amerika Birleşik Devletleri çizgi filmler, diziler ve filmler aracılığıyla kendi kültürünü çocuklara aktarabiliyor. Buna karşılık Dede Korkut, Hoca Ahmet Yesevi gibi önemli değerlerimizi çocuklarımıza yeterince tanıtamıyoruz. Bu nedenle pedagojik yönü güçlü, çocukları şiddetten uzak tutarken eğlendiren ve kültürel farkındalık kazandıran bir dijital platforma ihtiyaç vardı. Oyunumuz bu ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıktı" diye konuştu.

'TÜRK DÜNYASINI KAPSAYAN DİJİTAL BİR EVREN'

Oyunun yalnızca Türkiye'yi değil tüm Türk dünyasını kapsayan bir ekosistem olarak tasarlandığını ifade eden Doç. Dr. İneç, şunları söyledi:

"Oyunda Türk dünyasının somut kültürel miras ögeleri üç boyutlu olarak yer alıyor. Kullanıcılar Türkiye, Özbekistan, Kazakistan ve Doğu Türkistan gibi farklı bölgeleri seçerek oyuna katılabiliyor. Dede Korkut ile konuşabiliyor, Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretilerini dinleyebiliyor, Tulpar'a binerek Tanrı Dağları'nda Türk mitolojisini keşfedebiliyor ve Orhun Yazıtları hakkında bilgi edinebiliyor. Böylece tarih ve kültür yaşayarak öğreniliyor" dedi.

'TÜRK LEHÇELERİ VE YABANCI DİL DESTEĞİ BULUNUYOR'

Oyunda Türk dünyasının farklı lehçelerine yer verdiklerini anlatan Doç. Dr. İneç, "Kazakça, Türkmence, Özbekçe ve Uygurcanın yanı sıra Macarca da oyunda bulunuyor. Ayrıca gurbetçilerimiz ve yurt dışındaki soydaşlarımız için Almanca, İngilizce ve Rusça dil seçeneklerini ekledik. Kullanıcılar seçtikleri dile göre oyunu oynayabiliyor. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığında Ortak Alfabe Komisyonu'nda yer almaktayım, mihmandarlığını yapmaktayım. Bu proje kapsamında da ortak alfabeyle ilgili çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ ALTYAPIYLA GELİŞTİRİLDİ'

Oyunun tamamen yerli yazılım altyapısıyla geliştirildiğini kaydeden Doç. Dr. İneç, "Kodların tamamı tarafımdan geliştirildi. Bu sayede ihtiyaç duyulan her türlü kültürel öge sisteme eklenebiliyor. Grafikler hazır görsellerden değil, matematiksel kodlarla anlık olarak oluşturuluyor. Yaklaşık 28 megabaytlık kod yapısıyla çalışan oyun, yüksek boyutlu indirmelere ihtiyaç duymadan internet tarayıcısı üzerinden erişilebiliyor" diye konuştu.

Projeye Silikon Vadisi'nde yaşayan Türk yazılımcılar ile Stanford Üniversitesi'nden bazı Türkolog akademisyenlerin de destek vermeyi planladığını kaydeden Doç. Dr. Zekeriya Fatih İneç, "Oyunun ekonomik değeri şu an oldukça fazla. On binlerce satırdan oluşuyor kod ve bu oyunun en güzel taraflarından birisi grafik olmadığı için tamamen matematiksel kodlarla oluşturulmuş bir evreni aslında burada biz inşa ettik" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Güncel, Kültür, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alp Khan: Türk Kültürünü Dijitalde Yaşatan Oyun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Turizm merkezinde facia Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber Turizm merkezinde facia! Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı
Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim
Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti
Erdoğan’ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık fena karıştı Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık fena karıştı
Buşehr’de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay “Müttefikler Ankara’da“ programına katıldı TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay "Müttefikler Ankara'da" programına katıldı
Eşini 15 parçaya ayıran kadının “Nasıl kestin“ yanıtı salonu buz kestirdi Eşini 15 parçaya ayıran kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi
İtalya, iki Rus askeri ataşeyi sınır dışı etti İtalya, iki Rus askeri ataşeyi sınır dışı etti

10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor Bebeğin cinsiyeti de belli
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:43
Japon Bakan’dan zirve sonrası İstanbul’da balık ekmek keyfi
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi
09:40
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi Rutte’den kaçamak yanıt
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt
08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
07:50
Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
07:48
Erzincan’da alarm veren tablo Nüfus düşüşü sürüyor
Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor
06:40
Tarihi zirve sırasında tatile giden belediye başkanı sessizliğini bozdu
Tarihi zirve sırasında tatile giden belediye başkanı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 11:10:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Alp Khan: Türk Kültürünü Dijitalde Yaşatan Oyun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.