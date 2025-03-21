Alper Gezeravcı Siirt'te Uzay Yolculuğunu Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alper Gezeravcı Siirt'te Uzay Yolculuğunu Anlattı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Siirt'te öğrencilere uzay yolculuğunu tanıttı.

21.03.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Siirt'te öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı.

Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 261 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlattığı ışık hadisesini izlemek üzere kente gelen Gezeravcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Gezeravcı, uzaya gitmeden önce birçok eğitim aldığını belirterek, uzay yolculuğunun 19 Ocak 2024'te başladığını ve 9 Şubat 2024'te döndüklerini anımsattı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirdiğini anlatan Gezeravcı, insanlı ilk uzay misyonunu icra etmesinin ardından 330'uncu programı Siirt'te yaptığını belirtti.

Uzay yolculuğu süreci hakkında sunum yapan Gezeravcı, uzaya yabancı bir millet olmadıklarını, tarihte Ferganiler, Cezeriler, Ali Kuşçular, İbrahim Hakkılar, İsmail Fakirullahlar gibi ilham alacakları nice ecdatlarının bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bilimsel alanlardaki faaliyetlerine değinen Gezeravcı, ülkenin Ay'a erişme noktasında bir hedef koyduğunu ve buna yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya da Tillo'daki ışık hadisesi etkinlikleri kapsamında geleceğe yön verecek öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gezeravcı'nın da bu anlamlı günde kentte olduğunu dile getiren Kızılkaya, "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Siirt'te ağırlamak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Gezeravcı, cesareti, azmi ve bilimsel çalışmalara olan inancıyla, yalnızca uzaya giden bir astronot değil aynı zamanda ülkemizin gençleri için bir ilham kaynağıdır. Onun başarı hikayesi, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı büyük adımların somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Türkiye'nin uzay çalışmalarını birinci ağızdan dinleme ve geleceğe dair ilham alma fırsatı bulduğunu belirten Kızılkaya, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin ülkenin Milli Uzay Programı'na güç katacağını ve uzaydaki yolculuğunda yeni kapılar açacağını ifade etti.

Vali Kızılkaya, programın ardından Gezeravcı'ya İsmail Fakirullah Hazretleri ve İbrahim Hakkı Hazretleri türbesine ait maket, "Marifetname" eseri ile Türk bayrağı işlemeli Siirt tiftiği hediye etti.

Kaynak: AA

Alper Gezeravcı, Teknoloji, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, siirt, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alper Gezeravcı Siirt'te Uzay Yolculuğunu Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İlk 10’da 2 Türk var Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular İlk 10'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum
Meclis’te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
Bunu yapabilen tek futbolcu Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:52 Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
16:47 Bunu yapabilen tek futbolcu Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti
16:45 CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
16:11 Meclis’te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum
16:09 İlk 10’da 2 Türk var Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular İlk 10'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 14:44:17. #7.11#
SON DAKİKA: Alper Gezeravcı Siirt'te Uzay Yolculuğunu Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement