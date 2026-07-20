10.00 - TÜİK, mayıs ayı tarımsal girdi ile haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endekslerini açıklayacak. (ANKARA)
11.00 - Eski CHP Genel Başkanı, gazeteci-yazar ANKA Haber Ajansı'nın onursal kurucusu Altan Öymen, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında anılacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de anmaya katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
12.00 - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek ve ardından basın toplantısı düzenleyecek (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
12.15 - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, düzenleyeceği basın toplantısıyla 2025–2026 Adli Yılı'nın "savunma mesleği, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve temel hak ve özgürlükler açısından" değerlendirecek. GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
15.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İSKİ AI Yapay Zeka Projesi Lansman Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
19.00 - Gençlik örgütleri, Suruç katliamının 11. yılında Kadıköy'de yürüyüş gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
- İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (KOCAELİ)
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 20 Temmuz Pazartesi Gündemi - Son Dakika
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