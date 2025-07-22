Altan Öymen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Altan Öymen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Altan Öymen Son Yolculuğuna Uğurlandı
22.07.2025 20:00
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Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Altan Öymen, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle üç gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öymen için bugün Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valisi Davut Gül, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Gökhan Zeybek, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek İmamoğlu, gazeteciler Sedat Ergin ve Ertuğrul Özkök, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hüsamettin Özkan, Hikmet Çetin'in yanı sıra çok sayıda milletvekili, eski vekiller, partililer, ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Öymen, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

'BABAMIN BU KADAR SEVİLDİĞİNİ TAHMİN ETMEMİŞTİM'

Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen, "Bugün babamı son yolculuğuna uğurluyoruz. Ameliyatından sonraki üç hafta çok iyi geçti. O 3 haftayı o kadar güzel geçirdik ki benim için çok değerli bir dönem olarak kalacak. Hastaneden çıktıktan sonra normal hayatımıza döndük, gezmeye bile başladık. Yaş gününü kutladık. Güzel günler geçirdik. Ne yazık ki zatürre virüsüne yenik düştü. Çok değerli biriydi. Bu kadar sevildiğini tahmin etmemiştim. Çok gururluyuz ama çok da üzgünüz. Işıklarda uyusun, mekanı cennet olsun" dedi.

'BİZİM KUŞAK ONU HER ZAMAN YANINDA GÖRMÜŞTÜR'

Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, "Çok erkenden çok yüksek yere tırmanmış ama oradan başı görmemişti. Onun için bizim kuşak onu her zaman yanında görmüştür. İşsiz kaldığımızda, başımız derde girdiğinde, sıkıldığımızda hep yanımızdaydı. Türkiye'de politikacılar için nadir bir meziyettir bu. Allah rahmet eylesin" dedi.

Kaynak: DHA

Teşvikiye, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altan Öymen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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