Altın Portakal Festivali Biletleri Satışa Çıktı

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(ANTALYA) - Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin biletleri satışa sunuldu.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin programına ilişkin gösterim takvimi, festivalin web sitesinde yayınlandı. Biletler de satışa açıldı.

Bu yıl 11 farklı bölümde 80'in üzerinde filmi sinemaseverlerle buluşturacak olan 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin programına 'www.antalyaff.com' adresinden ulaşılabilecek.

Festival kapsamında Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Özel Gösterim, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Belgesel Özel Gösterim başlıkları altında sunulacak filmler, ücretsiz izlenebilecek. Diğer bölümlerdeki gösterimlerin ücreti ise herkesin sinemayla buluşabilmesi amacıyla öğrenciler için 5 ve diğerleri için 10 TL olarak belirlendi.

Gösterimler, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos ve Perge salonları, Paribu Cineverse Migros AVM Konyaaltı 7 ve 8'inci salonlar, Cinetime (2.Salon) ÖzdilekPark Antalya Kepez ve AKM Amfitiyatro'da gerçekleştirilecek.