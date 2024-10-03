Altın Portakal Film Festivali 5 Ekim'de Başlıyor - Son Dakika
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Altın Portakal Film Festivali 5 Ekim'de Başlıyor

Altın Portakal Film Festivali 5 Ekim\'de Başlıyor

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Sedef Avcı ve Serhat Kılıç'ın katılımıyla açılıyor.

03.10.2024 09:30
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(ANTALYA) - Antalya Altın Portakal Film Festivali, Sedef Avcı'nın sunuculuğunu ve Serhat Kılıç'ın sahne gösteri performanslarını üstleneceği açılış töreniyle 5 Ekim'de başlıyor.

61'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, oyuncu Sedef Avcı'nın sunumu ve oyuncu Serhat Kılıç'ın özel gösterisiyle renklendireceği açılış töreniyle 5 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Festival, 12 Ekim'e kadar bir kez daha sinema büyüsüne ev sahipliği yapacak.

Türk ve dünya sinemasının en yeni yapımlarını, beyaz perdenin usta isimlerini sinemaseverlerle buluşturacak ve pek çok yan etkinlikle sinema ruhunu bir şölene dönüştürecek festivalin açılış gecesi, geleneksel kırmızı halı töreniyle başlayacak. Törende Altın Portakal sahiplerini belirleyecek Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı, yönetmen Ferzan Özpetek ile jüri üyeleri de hazır bulunacak.

Her yıl Antalya caddelerini dolaşıp hayranı oldukları isimlerle seyircilerin buluşmalarına sahne olan kortejin ardından gerçekleşecek açılış töreninde usta sanatçılara saygı ifadesi olan Onur Ödülleri takdim edilecek. Gecede Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e Onur Ödülü verilirken; genç oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli de Başarı Ödülleri'nin sahibi olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Altın Portakal Film Festivali 5 Ekim'de Başlıyor - Son Dakika

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