Altındağ'da Katledilmiş Köpekler Bulundu - Son Dakika
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Altındağ'da Katledilmiş Köpekler Bulundu

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulundu. Yaşam hakkı savunucuları durumu yetkililere bildirdi.

09.08.2024 01:58
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(ANKARA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde katledilmiş halde çok sayıda köpek bulundu. Yaşam hakkı savunucuları Altındağ ilçesinde onlarca katledilmiş köpeğin görüntülerine ulaştı.

Niğde'de katledilmiş çok sayıda köpeğin bulunmasının ardından benzer bir olay da Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Altındağ ilçesinde çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulundu. Yaşam hakkı savunucuları bazı köpeklerin gömülmüş olduğunu tespit ederken, katledilen çok sayıda köpeğin poşetler içerinde çukurlara atıldığı  görüntülerine ulaştı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine avukatların gittiği, durumun kolluk kuvvetlerine ve savcıya bildirildiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

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