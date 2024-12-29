Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Sokak'ta atık deposu olarak kullanılan binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Altındağ'da Yangın Söndürülüyor - Son Dakika
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