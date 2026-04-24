Altınordu Zabıtası, Mahalle Bakkallarını ve Marketleri Mercek Altına Aldı

24.04.2026 14:54  Güncelleme: 15:16
(ORDU) - Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin mahalle bakkalları ve marketlerde gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden yüzlerce son kullanma tarihi geçmiş ürün raflardan toplatıldı. Kurallara uymayan işletmelere yasal işlem uygulanırken, tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini kent genelinde aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda mahalle bakkalları ve marketlerde gerçekleştirilen kapsamlı kontrollerde, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için ürünler tek tek incelendi.

Denetimlerde ekipler; ürünlerin son kullanma tarihlerini, fiyat etiketi uygunluğunu ve iş yerlerinin genel hijyen koşullarını titizlikle kontrol etti.

Özellikle temel gıda ürünlerinin yer aldığı raflarda yapılan incelemelerde, halk sağlığını tehdit eden yüzlerce son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Tespit edilen ürünler, zabıta ekipleri tarafından raflardan toplatılarak gerekli tutanak işlemlerinin ardından imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kurallara aykırı şekilde satış yaptığı belirlenen işletmelere ise ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem uygulandı.

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir"

"Kent genelinde halk sağlığına yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Mahalle bakkallarımızda ve marketlerimizde gerçekleştirdiğimiz kontrollerde, halk sağlığını tehdit eden çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün zabıta ekiplerimizce tespit edilerek raflardan toplatılmış ve gerekli işlemler yapılmıştır. Hemşehrilerimizin sağlığını tehlikeye atan hiçbir ihmale ve sorumsuzluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Denetimlerimizdeki amacımız hiçbir zaman esnafımıza ceza kesmek ya da onları zor durumda bırakmak değildir. Önceliğimiz; hemşehrilerimizin sağlığını korumak, esnafımızın da kurallara uygun şekilde hizmet vermesine katkı sunmaktır. Denetimlerimizi bir cezalandırma anlayışıyla değil; rehberlik eden, bilinçlendiren ve kamu sağlığını güvence altına alan bir anlayışla yürütüyoruz. Elbette halk sağlığını tehlikeye atan ciddi ihmaller karşısında gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Tüm esnafımızdan halk sağlığını önceleyen bir hassasiyetle hareket etmelerini bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan da karşılaştıkları olumsuzlukları belediyemize bildirmelerini rica ediyoruz. Halkımızın sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Altınordu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den derbi öncesi sürpriz karar Fenerbahçe'den derbi öncesi sürpriz karar
Kazada annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç bebek, TIR’ın altında kalıp öldü Kazada annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç bebek, TIR'ın altında kalıp öldü
İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı
Akçakale’de mayına basan kadın ağır yaralandı Akçakale'de mayına basan kadın ağır yaralandı
Hakan Çalhanoğlu’nun imza atmak için tek bir şartı var Hakan Çalhanoğlu'nun imza atmak için tek bir şartı var
Bakan Gürlek: Faili meçhul olayların aydınlatılması için kurumsal kapasiteyi güçlendiriyoruz Bakan Gürlek: Faili meçhul olayların aydınlatılması için kurumsal kapasiteyi güçlendiriyoruz

14:36
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad’a gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor
14:12
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
14:01
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
13:38
“Yılan kamera“ ile rezalet Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
13:21
Akdeniz beşik gibi Peş peşe depremler korkuttu
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu
12:40
Şara’yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
