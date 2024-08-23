Altınova'da Denizde Sürüklenen Çocuk Cankurtaranlar Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Altınova'da Denizde Sürüklenen Çocuk Cankurtaranlar Tarafından Kurtarıldı

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Yalova'nın Altınova ilçesinde deniz simidiyle kıyıdan 700 metre açığa sürüklenen çocuk, cankurtaranlar tarafından tekneyle kurtarıldı. Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, cankurtaranları ziyaret ederek tebrik etti.

23.08.2024 19:59
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'CAN KURTARANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM'

Yalova'nın Altınova ilçesinde deniz simidiyle kıyıdan 700 metre açığa sürüklenen çocuk, cankurtaranlar tarafından tekneyle kurtarıldı. Yaşanan olay sonrasında cankurtaran ekibinde yer alan Tuncay Arslanalp, Ensar Baltacı ve Özgür Palaşoğlu'nu ziyaret eden Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, görevlileri tebrik ederek, "Bu olayda da kıyı şeritlerinde cankurtaranlarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Ben aileye bir kez daha geçmiş olsun diyor, Altınova'nın yiğit evlatları olan cankurtaranlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

'1 DAKİKA 39 SANİYEDE AİLESİNE TESLİM ETTİK'

Yaşanan kurtarma çalışmasını anlatan cankurtaran Tuncay Arslanalp, "Dünkü yaşanan olayda, 6 yaşlarındaki erkek çocuğunun ters rüzgara kapılmasıyla beraber olayı gördüğümüz anda hemen duruma müdahale edip çocuğu kurtardık. 1 dakika 39 saniye gibi çok kısa sürede küçük çocuğu kurtarıp ailesine sağ salim ailesine teslim ettik. Bu konuda çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Zehra BAYKAL/ YALOVA,

Altınova\'da Denizde Sürüklenen Çocuk Cankurtaranlar Tarafından Kurtarıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Altınova'da Denizde Sürüklenen Çocuk Cankurtaranlar Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınova'da Denizde Sürüklenen Çocuk Cankurtaranlar Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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