Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.T. idaresindeki 31 AET 243 plakalı hafif ticari araç ile H.A'nın kullandığı 38 NF 538 plakalı otomobil, Antakya-Altınözü kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü, ambulansla Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Altınözü'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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