Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimlerine ulaşılamayan iki otomobil, Kurtmezrası-Avsuyu yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Altınözü'nde Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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