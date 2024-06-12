Altıntaş'ta Uyuşturucu Zehirlenmesiyle Ölen Kişinin Katilleri Yakalandı - Son Dakika
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Altıntaş'ta Uyuşturucu Zehirlenmesiyle Ölen Kişinin Katilleri Yakalandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 2018 yılında ormanda cansız bedeni bulunan Osman Ümit Atasoy'un uyuşturucu etkisiyle zehirlenerek öldüğü tespit edildi. Atasoy'a uyuşturucu temin ettiği belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

12.06.2024 22:28
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KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde 2018 yılında ormanda cansız bedeni bulunan Osman Ümit Atasoy'un (37) aldığı uyuşturucu etkisiyle zehirlenerek öldüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında Atasoy'a uyuşturucu temin ettiği belirlenen 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden A.O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Altıntaş ilçesinde kayıp olarak aranan Osman Ümit Atasoy'un 2018 yılında cansız bedeni Aksaz mevkiindeki boş arazide bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı otopside Atasoy'un ölüm sebebinin uyuşturucu madde zehirlenmesi olduğu belirlendi. Altıntaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, geçen şubat ayında cansız bedeni bulunan Osman Ümit Atasoy'un dosyasını yeniden açtı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Atasoy'a uyuşturucu madde temin edip sattığı belirlenen şüpheliler A.O.A. (38), S.A. (37) ve H.A.'yı (42) takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilere yönelik Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Altıntaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda A.O.A., S.A., H.A. ile Y.P., İ.T. ve Z.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Osman Ümit Atasoy'un ölü bulunduğu alandaki DNA örnekleri, şüphelilerden A.O.A. ile eşleşti.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 98 uyuşturucu hap, 1,48 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 av tüfeği kartuşu, 50 adet tabanca fişeği ile 1 kök haşhaş ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden H.A., S.A., Y.P. ve İ.T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler A.O.A. ile Z.K. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk çıkarılan A.O.A., 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Altıntaş'ta Uyuşturucu Zehirlenmesiyle Ölen Kişinin Katilleri Yakalandı - Son Dakika

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