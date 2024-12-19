Alzheimer Hastası 76 Yaşındaki Adamın Cenazesi Defnedildi

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolduktan 13 gün sonra ormanlık alanda ölü bulunan 76 yaşındaki Alzheimer hastasının cenazesi toprağa verildi.
Demircisopran köyünde 5 Aralık'ta kaybolan ve dün jandarma ekiplerince Karacadağ köyü mevkindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Mustafa Aslan (76) için cenaze töreni düzenlendi.
Aslan'ın cenazesi, Demircisopran Cami'sinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Aslan'ın yakınlarının yanı sıra Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Tursunbek ve vatandaşlar katıldı.
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