Alzheimer Hastası Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Gemlik'te kaybolan 72 yaşındaki Alzheimer hastası Adliye Karakafa'nın bulunması için arama yapılıyor.

18.09.2024 14:16
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan Alzheimer hastası kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan Adliye Karakafa (72), dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunması üzerine Karakafa'yı arama çalışması başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İHH Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma, Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (Bursa Mag-Der) ekiplerinin katıldığı aramalar, Kurşunlu ve çevresinde devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alzheimer Hastası Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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