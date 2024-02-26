AMAN, İsrail\'in Gazetecilere Yönelik Şiddetini Kınadı

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Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), İsrail'in gazetecilere yönelik her türlü şiddet ve saldırılarını kınadı.

AMAN Genel Sekreteri George Penintaex, Filistinli Gazetecilerle Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yazılı açıklama yaptı.

Penintaex, açıklamasında, Filistin Resmi Basın ve Yayın Organlarından Sorumlu Bakan Ahmed Assaf'ın, dayanışma gününe ilişkin, "Bu, İsrail işgalinin halkımıza karşı yürüttüğü sistematik imha kampanyasının bir parçası olarak gazeteci arkadaşlarımıza karşı işlediği zulme dikkat çekmek içindir." ifadesine yer verdi.

Daha önce de İsrail'in saldırılarında gazetecilerin öldürülmesini kınadıklarını hatırlatan Penintaex, "AMAN, çatışma bölgesinde görev yapan gazetecilere ve diğer medya çalışanlarına yönelik her türlü şiddet ve saldırıyı kınamakta; acı çekmeye devam eden Filistinli gazetecilere destek ve dayanışmasını ifade etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.