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Amasra'da fırtınaya karşı tedbirler alındı - Son Dakika
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Amasra'da fırtınaya karşı tedbirler alındı

Bartın'ın Amasra ilçesinde balıkçılar, hızı saatte 40 kilometreye ulaşan fırtınaya karşı teknelerini limana demirleyerek güvenli bölgeye aldı. Önlemlerini artıran balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Amasra Limanı'na sığınan diğer teknelerle birlikte beklemeye geçti. Polis ve zabıta ekipleri, dev dalgalar nedeniyle deniz kenarına yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Amasra\'da fırtınaya karşı tedbirler alındı
23.12.2023 - 14:41,
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Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtınaya karşı tedbir alan balıkçılar, teknelerini limana demirledi.

İlçede hızı saatte 40 kilometre ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreyi aştı, tekneler, liman içinde güvenli bölgeye alındı.

Balıkçılar, 19 Kasım'da yaşanan ve saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aşan ilçede, önlemlerini artırarak teknelerini ilave halatlarla sağlamlaştırmaya çalıştı.

Öte yandan beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait "Altan" ve "Korkut" lojistik destek gemileri ile bu gemilere eşlik eden balıkçı teknelerinin yanı sıra çok sayıda balıkçı teknesi de Amasra Limanı'na sığındı.

Bazı kişiler dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemek isterken, polis ve zabıta ekipleri deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem aldı.

İlçede fırtınanın akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Kaynak: AA
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