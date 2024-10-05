Amasra'da Hafta Sonu Yoğunluğu - Son Dakika
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Amasra'da Hafta Sonu Yoğunluğu

Amasra\'da Hafta Sonu Yoğunluğu

Amasra, sıcak havanın etkisiyle tatilcilerin akınına uğradı; plajlar ve turistik yerler doldu.

05.10.2024 19:17
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Bartın'ın Amasra ilçesi, hafta başında yaşanan fırtına ve şiddetli yağışların ardından hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenen ilçe, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistler için çekim alanı oluyor.

Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü ilçeye gelen vatandaşlar, Küçük Liman ve Büyük Liman plajında denize girdi, çay bahçeleri ve parklarda vakit geçirdi.

Büyük Liman, Küçük Liman, Çekiciler Çarşısı, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nı da gezen tatilciler, mendirek ve kayalıklarda fotoğraf çektirdi.

Amasra'yı denizden görmek isteyenler tekne turlarına yoğun talep gösterirken, balıkçı lokantalarında da yoğunluk oluştu.

"Sıcak havanın da etkisiyle ilçemizde yoğunluk oluştu"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, AA muhabirine, ilçede önceki günlerde halk arasında "kestane karası" olarak adlandırılan şiddetli yağış ve fırtına yaşanmasına karşın yazdan kalma bir gün yaşandığını söyledi.

İlçede ciddi turist yoğunluğu gözlendiğini, Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçinin ağırlandığını aktaran Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Ekim ayının ilk günlerinde şiddetli fırtına yaşadık ancak hemen ardından doğa bize çok güzel günler verdi. Sıcak havanın da etkisiyle vatandaşlar ilçemizde yoğunluk oluşturdu. Bugün de yaz sezonunda olduğu gibi ciddi kalabalık var. Denize giren vatandaşlar da var. Hafta sonu gayet güzel, keyifli geçiyor. İnşallah havalar bu ay ve kasım ayında böyle gider, esnafımızın yüzü güler, hareketli sezon devam eder."

Ayyıldız, ilçenin özellikle bahar mevsiminde daha sakin ve dingin görsellik sunduğunu dile getirerek, "Balığın da en taze olduğu böyle günlerde tüm misafirlerimizi Amasra'mıza bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasra'da Hafta Sonu Yoğunluğu - Son Dakika

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