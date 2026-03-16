Amasra Maden Davasında İstinaf Reddi

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 20 sanığa yönelik, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 17 yıl arası değişen hapis cezalarının verildiği davaya ilişkin, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, tüm sanıklara yönelik istinaf başvurularını reddetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı; 15 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşması 25 Nisan'da görülen davada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

20 SANIĞA HAPİS, 3 BERAAT

Mahkeme heyeti geçen yıl 24 Mart'ta 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklu sanıklar Cihat Özdemir'i 17 yıl, Selçuk Ekmekçi'yi 16 yıl 6 ay, Mehmet Tural'ı 16 yıl 6 ay hapis, Volkan Soylu'yu da 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklardan Levent Aydın 9 yıl, Şahan Kahraman 9 yıl, Recep Orhan 5 yıl, Hakkı Oğuz Karakuş 5 yıl, İbrahim Hakan Mengeş 5 yıl, Hidayet Gökdere 5 yıl, Fazıl Karaküp 5 yıl, Serkan Özdoğan 3 yıl 9 ay, Süleyman Sırrı Bayraktar 3 yıl 1 ay 15 gün, Mustafa Olgun 3 yıl 1 ay 15 gün, Mehmet Özdemir 3 yıl 9 ay, Ferhan Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, Hüseyin Ogan 3 yıl 9 ay, Mehmet Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, Şenol Kaya 3 yıl 1 ay 15 gün ve Selami Yeşilsu da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Sanıklardan Salih Atmaca, Tayfun Uça ve Onur Öztürk ise beraat etti.

İSTİNAF AÇIKLADI

Yerel mahkemenin verdiği karara yönelik, sanık avukatları Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne başvurarak itirazda bulundu. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmasına karar verilen tüm sanıkların cezalarına dair istinaf taleplerini reddetti. Mahkeme, tutuklu olan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca yerel mahkeme tarafından beratine karar verilen kişilerin de beraat kararlarına dair istinaf başvuruları reddedildi. Dosya için Yargıtay'a temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.