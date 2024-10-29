Amasya Belediye Başkanı Sevindi\'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

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(AMASYA) - Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Büyük Atatürk'ün yolundan yürüyenlere, yorulmak yakışmaz. Vatanseverler yorulmayacak, kadınlar, gençler yorulmayacak. Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız. Halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.

Başkan Sevindi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Sevindi'nin mesajı, şöyle:

"Bugün, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın tüm mazlum milletlerinin makus talihini değiştiren, güçlüleri değil, haklıları yüreklendiren bir gündür. Bugün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan milletimizin, yönetimi ele aldığı gündür. Bugün, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' diyenlerin, Cumhuriyet'i ilan ettiği gündür. Cumhuriyetin inşasının hemen ardından gerçekleştirilen atılımlar, savaş meydanlarında kazandığımız zaferleri, ekonomik zaferlerle taçlandırmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam manasıyla bağımsızlığını ilan etmiştir. 101 yıl önce millet egemenliği için yola çıkan Büyük Atatürk ve yol arkadaşlarının izinden giden bizlere, bugün önemli bir görev düşmektedir. Bu görev, öncelikle Cumhuriyeti tüm kurum ve kuruluşlarıyla yeniden inşa etmek, ardından da onu, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır. Çünkü Cumhuriyet, demokrasiye giden yolun en önemli adımı olsa da demokrasinin eksik kaldığı hiçbir rejim, tek başına millet egemenliğini sağlayamaz. Şartlar zor ve çetin olabilir. Ancak unutmayınız ki, Büyük Atatürk'ün yolundan yürüyenlere, yorulmak yakışmaz. Vatanseverler yorulmayacak, kadınlar, gençler yorulmayacak. Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."