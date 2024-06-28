Amasya'da 600 Kınalı Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika
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Amasya'da 600 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü tarafından 600 kınalı keklik doğaya salındı. Kekliklerin popülasyonunun artırılması ve KKKA hastalığına karşı mücadelede fayda sağlaması hedefleniyor.

28.06.2024 17:39
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğünce 600 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Gümüşhane Keklik Üretim Merkezi'nden kente getirilen kınalı keklikler, ekipler tarafından 4 farklı noktada doğaya bırakıldı.

Yürütülen çalışmayla ekolojik sistemde önemli yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Kekliklerin, yetişkinlik döneminde böcekle beslendikleri için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan keneyle mücadelede de fayda sağladığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da 600 Kınalı Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da 600 Kınalı Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika
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