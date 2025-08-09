Amasya\'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 5 Yaralı

AMASYA'da, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Amasya- Tokat kara yolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Amasya istikametinden Tokat yönüne seyir halinde olan sürücü Adnan D., yönetimindeki 78 ABA 224 plakalı otomobil ile Dadı Kavşağı'na yaklaştığı sırada kavşakta dönüş yapmak isteyen Erdoğan Ş. yönetimindeki 05 EK 119 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Adnan D,. yanında bulunan eşi Hafize D., çocukları Eren D. (3), ve Ecrin Zeynep G., ile diğer hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Nazmiye G.,yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın sürücüsü Erdoğan Ş..'nin yapılan kontrollerde 0.84 promil alkollü olduğu tespit edildi. Erdoğan Ş., polis tarafından gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.