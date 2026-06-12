Amasya'da Atatürk Festivali Başladı - Son Dakika
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Amasya'da Atatürk Festivali Başladı

Amasya\'da Atatürk Festivali Başladı
12.06.2026 21:11
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Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali, Atatürk'ün Amasya'ya gelişini canlandırdı.

Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin canlandırılması ve yürüyüşle başladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkisinde temsili karşılama töreni yapıldı.

Daha sonra, Atatürk'ü karşılama heyetinin başında bulunan ve "Paşam bütün Amasya emrinizdedir." diyen Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi ile şehir merkezine doğru yürüyüş canlandırıldı.

Ardından Vali Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ve Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, protokol üyeleri ve vatandaşlar Cülüs Tepe'den Yavuz Selim Meydanı'na kadar "Atatürk ve Bayrağa Saygı" yürüyüşü yaptı.

Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün Amasya'ya gelişinde halka hitaben yaptığı konuşma okundu, askeri bando konseri düzenlendi.

Merzifon'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 151'inci Filo'ya ait muharip uçaklarının gösteri uçuşunun ardından, Türk Hava Kurumu ekipleri paraşüt gösterisi sundu.

Vali Bakan, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya teşrifi ve Cumhuriyetin doğum belgesi Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 107. yıl dönümü vesilesiyle festival düzenlediklerini söyledi.

Festivalle hem tarihin dönüm noktalarından birini andıklarını, hem de kültür ve sanatın birleştirici gücüyle vatandaşları bir araya getirdiklerini ifade eden Vali Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binlerce yıllık köklü geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehrimiz Amasya, sahip olduğu bu tarihi birikim, kültürel zenginlik ve milli hafızamızdaki seçkin yeriyle, ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Bu tarihi ve kültürel şehir ayrıca, Osmanlı döneminde şehzadeler şehri olarak asırlar boyunca devlet geleneğimizin şekillenmesine katkı sunmuştur. Milli Mücadele döneminde ise yayımlanan Amasya Tamimi ile milletimizin bağımsızlık iradesinin bütün dünyaya ilan edildiği tarihi bir merkez olmuştur."

Festival programı, 10 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Atatürk Festivali Başladı - Son Dakika

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