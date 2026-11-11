Amasya\'da bayrağı öpüp Atatürk posterini selamlayan çocuk müdürden hediye aldı

Amasya'da rüzgarda dolanan Türk bayrağını düzelterek öpüp başına koyan ve bir iş yerinin önündeki Atatürk posterini selamlayan Eslem Sarıboğa (8), İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül tarafından Türk bayrağı ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Yüzevler Mahallesi'nde 7 Kasım'da ekmek almak için evinden çıkan Eslem Sarıboğa, dönüş yolundaki iş yerinin önünde asılı Türk bayrağının rüzgar nedeniyle dolandığını fark etti. Bayrağı düzelten Eslem, öpüp başına koydu. Yoluna devam eden Eslem Sarıboğa, başka bir iş yerinin önündeki Atatürk posterini görünce ise durup selam verdi. Eslem'in davranışları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Amasya Emniyet Müdürü Ali Aktaşgül, Eslem Sarıboğa ile Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personel babası Yusuf Sarıboğa'yı makamında ağırladı. Aktaşgül, tebrik ettiği Eslem Sarıboğa'ya Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

'BAYRAĞI DÜZELTİP ÖPTÜM'

Aktaşgül'e teşekkür eden Eslem Sarıboğa, "Ekmek alıp eve dönerken Türk bayrağını kırışmış gördüm. Ben de açıp öptüm. Atatürk posterine selam verdim" dedi.

'GÜZEL BİR EVLAT YETİŞTİRDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİK'

İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül, "Eslem kızımızı duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum. Videoları internete yansıdıktan sonra biz de hem babasını çağıralım, kendisi böyle güzel bir evlat yetiştirdiği için tebrik edelim, teşekkür edelim istedik. Hem de Eslem'e Türk bayrağımızı hediye ettik. Allah bütün çocuklarımıza, milli manevi değerlerimize sahip çıkarak böyle yetiştirebilecek anneler babalar nasip etsin. Herkese sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler nasip etsin diyoruz. Biz de emniyet kuvvetleri olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Eslem'i bu duyarlı davranışı için tebrik ediyorum" diye konuştu.