Amasya'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Amasya'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

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Amasya'da bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

28.06.2024 22:07
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AMASYA'da bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Amasya 55 Evler Mahallesinde bulunan 3 katlı AVM'de çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AVM tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangının büyümesiyle çevre ilçe belediyelerinden de itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, TOMA ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürülen yangın sonrası açıklama yapan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Alışveriş merkezinde sarı kodla verilen yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının kaynağını tam olarak bilemiyoruz. Ama kuvvetle muhtemelen ilk çıkış noktasının elektrik panosu olduğu söyleniyor. Ekiplerimiz tam anlamıyla söndürülme işlemini tamamladıktan sonra gerekli incelemeyi yapacaklardır. İtfaiyemizin erken müdahalesiyle iki vatandaşımız içeriden itfaiye araçlarıyla tahliye edildi. Herhangi bir can kaybının olmaması bizim için değerli. İçeride plastik malzemeler olması sebebi ile soğutma çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Amasya\'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amasya'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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