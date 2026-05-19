Amasya'da Dolandırıcılık Operasyonu

19.05.2026 11:30
Sanal medya üzerinden 34 kişiyi dolandıran 6 şüpheli, Amasya'da tutuklandı. Zarar 3.4 milyon TL.

AMASYA'da sanal medya platformlarında verdikleri sahte ilanlarla 34 kişiyi yaklaşık 3 milyon 450 bin TL dolandırdığı belirlenen 6 şüpheli, tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, M.K., A.M. ve D.K. isimli şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere vatandaşlardan para karşılığı banka hesapları temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin, bağlantılı oldukları kişilerle birlikte çeşitli sanal medya platformlarında elektronik eşya, tarım aletleri, oto yedek parça, araç kiralama ve otel rezervasyonu kategorilerinde sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Yapılan incelemelerde, bu yöntemle 34 kişinin yaklaşık 3 milyon 450 bin TL zarara uğratıldığı ortaya çıktı. Şüphelilere ait adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

