Amasya\'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Amasya'da drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Çelebi Mehmet Kent Meydanı'nda aracıyla drift yapan sürücünün görüntülerinin, güvenlik kameralarına yansıması üzerine çalışma başlatıldı.

Kimliğinin B.A olduğu belirlenen ve yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "kara yolunda tehlike oluşturacak şekilde duman çıkaran araç kullanmak", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 20 bin 342 lira idari para cezası verildi.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan B.A. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan adli işlem yapıldı.