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Amasya'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza - Son Dakika
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Amasya'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Amasya'da drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplamda 20 bin 342 lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı ve adli işlem başlatıldı.

Amasya\'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
18.12.2023 - 15:54,
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Amasya'da drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Çelebi Mehmet Kent Meydanı'nda aracıyla drift yapan sürücünün görüntülerinin, güvenlik kameralarına yansıması üzerine çalışma başlatıldı.

Kimliğinin B.A olduğu belirlenen ve yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "kara yolunda tehlike oluşturacak şekilde duman çıkaran araç kullanmak", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 20 bin 342 lira idari para cezası verildi.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan B.A. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Çelebi Mehmet, Amasya, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza - Son Dakika
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