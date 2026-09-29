Amasya'da fizik tedaviyi aksatmayan M. Kasım Yaylı tıp fakültesini tam burslu kazandı - Son Dakika
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Amasya'da fizik tedaviyi aksatmayan M. Kasım Yaylı tıp fakültesini tam burslu kazandı

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Amasya\'da fizik tedaviyi aksatmayan M. Kasım Yaylı tıp fakültesini tam burslu kazandı
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Amasya'da yaşayan doğuştan bedensel engelli 20 yaşındaki Muhammed Kasım Yaylı, 2026-YKS'de Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu kazandı. 15 yıldır fizik tedavi gören ve yüzde 68 bedensel engeli bulunan Yaylı, doktor olmayı hedefliyor.

??????? Amasya'da yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olan 20 yaşındaki Muhammed Kasım Yaylı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2026-YKS) tam burslu olarak özel bir üniversitenin tıp fakültesini kazandı.

Doğuştan bedensel engelli olan Muhammed Kasım Yaylı, küçük yaşlardan itibaren fizik tedavi görmeye başladı.

Öğretmen olan anne ve babası tarafından da her gün ilkokul, ortaokul ve liseye götürülen Yaylı, okulları başarıyla bitirdi.

Aynı zamanda Suluova ilçesindeki bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Yaylı, öğretmen anne ve babasının desteğiyle kendi başına üniversite sınavına hazırlandı.

Amasya Macit Zeren Fen Lisesi'nden geçen yıl mezun olan Yaylı, girdiği 2026 YKS'de eğitim dili İngilizce olan Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burslu olarak kazanmayı başardı.

Muhammed Kasım Yaylı, AA muhabirine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde 15 yıldır fizik tedavi gördüğünü söyledi.

Yüzde 68 bedensel engelli olduğuna işaret eden Yaylı, "Benim günlük hayata ve örgün eğitime katılmamda, toplumda kendime bir yer edinmemde buranın çok faydasını gördüm. Bu süreçte hem spor salonuna gittim hem de burada eğitim gördüm. Bir yandan da derslerime ağırlık verdim. Yabancı dil çalıştım." dedi.

Verdiği emeğin karşılığını aldığını dile getiren Yaylı, "Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. İlerde de inşallah iyi bir doktor olup insanlara yardımcı olmaya gidiyorum." ifadesini kullandı.

Başlangıçta desteksiz yürüyemediğini vurgulayan Yaylı, "Birçok insan için günlük hayatın sıradan parçası olan parka gitmek, markete gitmek, okula kendi başına gidip gelmek benim için hayal gibiydi. Ama geldiğim noktada sosyal hayatın çok daha içinde olabiliyorum. Arkadaş edinebiliyorum. Birçok işimi kendim halledebiliyorum." diye konuştu.

Muhammed Kasım Yaylı'nın fizyoterapisti Muhammet Furkan Ayvalı ise Yaylı'nın söylenen her hareketi elinden geldiğince yapmaya gayret gösterdiğini belirterek, "Buraya gelmeyi asla aksatmadı. Bunun da meyvesini aldı. Eğitim hayatında da aynı azmi gösterdiği için bugünlere geldi. Düzenli tedavi görmesi sayesinde kendi başına çok rahat şekilde yürüyebiliyor, kendi işlerini halledebiliyor." bilgisini paylaştı.

Özel eğitim ve rehabilitasyon kurumunun müdürü Çağlar Canel de Yaylı'nın hem fizik tedaviyi hem de derslerini aksatmadığını anlatarak, "Tıp fakültesini kazanması bizleri gururlandırdı. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar dileriz." dedi.

Fizik tedavi merkezinin personeli elde ettiği başarıdan dolayı Yaylı'ya üzerinde, "Dr. M. Kasım Yaylı" yazılı önlüğü giydirerek tebrik etti.

Kaynak: AA
EğitimGüncelAnkaraAmasyaYaşamYKSSon Dakika

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