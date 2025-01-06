Amasya'da Kaçak Göçmen Taşıyan Sürücü ve Kız Arkadaşı Tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da Kaçak Göçmen Taşıyan Sürücü ve Kız Arkadaşı Tutuklandı

Amasya\'da Kaçak Göçmen Taşıyan Sürücü ve Kız Arkadaşı Tutuklandı

Amasya'da, kaçak göçmenleri taşıyan otomobilin sürücüsü Murat Kurt ve kız arkadaşı Günay Tanyeri, mahkeme tarafından tutuklandı. Olay sırasında gazetecilere saldıran şüphelinin yakını ise polis tarafından uzaklaştırıldı.

06.01.2025 19:20  Güncelleme: 19:23
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AMASYA'da içinde 2 kaçak göçmenin yakalandığı otomobilin sürücüsü Murat Kurt ve kız arkadaşı Günay Tanyeri çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Adliyenin önünde bekleyen ve şüphelilerin yakınlarından olduğu tespit edilen bir kişi, "Adam mı öldürdük kardeşim, o benim ablam çekemezsiniz" diyerek gazetecilere saldırdı. Polisin araya girmesiyle yakınları bölgeden uzaklaştırıldı.

Iğdır'dan aldıkları 2 kaçak göçmeni İstanbul'a götüren Murat Kurt yönetimindeki otomobil, dün polis uygulama noktasında durduruldu. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları otomobilde Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör şüphelisi sürücü Murat Kurt ve kız arkadaşı Günay Tanyeri gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Kurt ve kız arkadaşı Tanyeri çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Günay Tanyeri'nin erkek kardeşi, "Ablam o benim çekemezsiniz, izin vermiyorum. Allah belanızı versin, neyi çekiyorsunuz kardeşim siz. Adam mı öldürdük. Öldürürüm bak sizi" diyerek gazetecilere saldırdı. Polislerin araya girmesiyle tutuklu yakını bölgeden uzaklaştırıldı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Kaçak Göçmen Taşıyan Sürücü ve Kız Arkadaşı Tutuklandı - Son Dakika

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