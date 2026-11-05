Amasya'da kafede yangın çıktı, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Amasya'da kafede yangın çıktı, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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Amasya\'da kafede yangın çıktı, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Amasya'da Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki kafede saat 09.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarda ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan köpek ekiplerce kurtarıldı.

AMASYA'da bir kafede çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İçeride mahsur kalan köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki bir kafede saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, elektrik dağıtım şirketi ekipleri de olası bir olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla işletmenin elektriğini kesti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında kafede mahsur kalan bir köpek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen 3 kişiye ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda ilk müdahale yapıldı. Ardından 3 kişi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül de olay yerine gelerek ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'KAPIYI KIRIP ARKADAŞLARI DIŞARI ÇIKARDIK'

Yangına müdahale eden çevre sakinlerinden Uğur Nizam, "Aşağıda yemek dağıtımı vardı. Dumanları hissedince yukarı çıktık, baktık ve yan kafede yangın olduğunu gördük. Kapıyı kırıp baktık, arkadaşları dışarı çıkardık. Bir iki kişi sanırım dumandan etkilenmiş. İçeride köpek de vardı, onu da itfaiyeci arkadaşlar dışarı çıkardı. İş yerinde bayağı hasar var. Sıcaktan su tutunca camlar komple patladı" dedi.

Yangının ardından kafede soğutma çalışmaları sürerken, işletmede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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