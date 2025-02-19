Amasya'da Kar Yağışı Zincirleme Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
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Amasya'da Kar Yağışı Zincirleme Kazaya Sebep Oldu

Amasya\'da Kar Yağışı Zincirleme Kazaya Sebep Oldu

Amasya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. TIR, yolcu otobüsü ve diğer araçların karıştığı kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

19.02.2025 11:08  Güncelleme: 11:12
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AMASYA'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda TIR, yolcu otobüsü, otomobil ve hafif ticari araç zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam Amasya Çevreyolunda meydana geldi. Fettah K. yönetimindeki 34 GID 447 plakalı TIR, kar yağışının olduğu bölgede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak kontrolden çıktı. Ardından bariyerlere çarptı. Arkasından gelen 60 BD 001 plakalı yolcu otobüsü de, sürücüsünün kontrolünü kaybederek TIR'a çarptı. Daha sonra peşlerinden gelen Birol G. yönetimindeki 05 ACU 491 plakalı hafif ticari araç ile Engin T.'nin kullandığı 06 EC 9302 plakalı otomobil de duramayarak otobüse çarptı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Aysel G. ve Çınar G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, güvenlik amacıyla yolu bir süre trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

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